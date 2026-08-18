رحلت سيدة الأوركسترا الحضرمية عائشة الجابري بعدما ألهمت المنصات بتفاعلها في المقطع الشهير الذي بثته «عكاظ» على منصة إكس وتداوله عشرات الآلاف من المتابعين.

بعد 80 عاماً من الركض والحيوية غيبها الموت، بعد أن أمضت رحيق شبابها مع الحياة والإلهام ثم مضت مع كهولتها على كرسيها المتحرك ونهضت منه في تفاعل مؤثر مع الموسيقى الشعبية في إحدى الفعاليات بعفويتها المحببة ومشاعرها الصادقة التي تركت أثراً دافئاً على من تابعوا المقطع الأثير.

لم تكن تلك الإطلالة لسيدة الأوركسترا الحضرمية عائشة الجابري هي الأخيرة قبل رحيلها، بل تلتها أيام من مطر المحبة التي غمرت بها كل من حولها قبل أن تودع الدنيا بابتسامة الرضا والاستقامة والصدق.

وداعاً عائشة الجابري.. من صنعت من الأوركسترا العفوية جسراً لمصابيح الحياة قبل الرحيل.

نسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان.