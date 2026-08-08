استمعت لجنتا تحكيم البنين والإناث في التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ46، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إلى تلاوات (33) متسابقاً ومتسابقة، منهم (17) من البنين و(16) من الإناث، على فترتيها الصباحية والمسائية، حيث تُقام التصفيات في رحاب المسجد الحرام للبنين، وفي مقر انعقاد المسابقة بفندق هيلتون للمتسابقات.

وستواصل لجنتا التحكيم أعمالهما حتى الخميس القادم، وفق الجدول الزمني المعتمد، ويشارك في تحكيم التصفيات النهائية نخبة من المحكمين والمحكمات الدوليين المتخصصين في علوم القرآن الكريم والقراءات وأحكام التلاوة.