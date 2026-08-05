بحث نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، في مقر الوزارة، مع أعضاء اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن، سبل تطوير القطاع، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي؛ بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي في المملكة.

وناقش اللقاء عدداً من الموضوعات في مقدمتها زيادة الإنتاج المحلي من الدواجن ومنتجاتها، وضمان وفرة إمدادها واستقرارها في الأسواق المحلية، إلى جانب رفع الكفاءة الإنتاجية وتكامل الجهود بين الوزارة والقطاع الخاص لتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي، بما يتوافق مع المستهدفات الوطنية والرؤية المستقبلية للقطاع.

وتأتي الخطوة امتداداً للجهود والمنجزات التي حققتها وزارة البيئة في قطاع الدواجن، إذ قفزت نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن لتتجاوز 76%، إضافة إلى تحقيق كفاءة عالية في إنتاج بيض المائدة، كما تتوج هذه الجهود بمشاريع إستراتيجية نوعية لتوطين التقنيات والقدرات الإنتاجية.

وتواصل الوزارة تمكين الاستثمارات والشراكات مع القطاع الخاص؛ لرفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن الحيوي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء قطاع زراعي وغذائي مستدام وتنافسي.