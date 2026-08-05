التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

