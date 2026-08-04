أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، اليوم (الثلاثاء)، تعاقده مع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن على سبيل الإعارة من نادي برشلونة الإسباني.

وقال أياكس في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه توصل إلى اتفاق مع نادي برشلونة وتير شتيغن، يقضي بانضمام الحارس إلى صفوف الفريق لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

مسيرة شتيغن مع برشلونة

وانضم تير شتيغن إلى برشلونة في عام 2014 قادماً من بوروسيا مونشنغلادباخ، ومنذ ذلك الحين، شارك في 423 مباراة بقميص النادي الكتالوني، وحقق العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا وسبعة ألقاب في الدوري الإسباني.

إعارة سابقة إلى جيرونا

وأمضى تير شتيغن، البالغ من العمر 34 عاماً، النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع نادي جيرونا، بعد خروجه من حسابات المشاركة الأساسية مع برشلونة.