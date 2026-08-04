أصدر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، قراراً بتكليف الدكتور محمد حسن علوان، رئيساً لجامعة الرياض للفنون، ليتولى قيادة المرحلة المقبلة والإشراف على جاهزيتها الأكاديمية والتشغيلية، استعداداً لانطلاق برامجها التعليمية، والإشراف على إطلاق البرامج الأكاديمية، وتطوير الشراكات التعليمية والقطاعية، بما يسهم في إعداد كوادر سعودية مؤهلة في مجالات الفنون والثقافة والصناعات الإبداعية، وتعزيز دور الجامعة في تطوير التعليم العالي المتخصص بالمملكة.

ويحمل الدكتور علوان خبرة في القطاع الثقافي، إذ شغل منصب الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية منذ نوفمبر 2024م، وقبلها الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة خلال الفترة من 2020 إلى 2024م. كما يحمل درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال الدولية من جامعة كارلتون الكندية، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة بورتلاند الأمريكية، وبكالوريوس نظم معلومات الحاسب من جامعة الملك سعود.

ومن المقرر أن تستقبل جامعة الرياض للفنون أول دفعة من طلابها في برامج أكاديمية متخصصة تشمل المسرح والفنون الأدائية، والموسيقى، والأفلام، والإدارة الثقافية، وفق نموذج تعليمي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي؛ بهدف تنمية المواهب الوطنية وإعداد خريجين يسهمون في دعم القطاع الثقافي والإبداعي.

وتُعد جامعة الرياض للفنون إحدى مبادرات وزارة الثقافة الهادفة إلى تعزيز التعليم العالي المتخصص في الفنون والثقافة، وتوسيع فرص الدراسة في المجالات الإبداعية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنمية الكفاءات الوطنية وترسيخ مكانة الثقافة والفنون بوصفها أحد محركات التنمية.