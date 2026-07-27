أودع صندوق التنمية العقارية، أمس، مليارًا و82 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، وذلك عن يوليو 2026.

وأوضح الصندوق، أن المبلغ المودع خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، بما يسهم في تمكين المستفيدين من تملك المسكن وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من الحلول التمويلية، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030. وأشار إلى أن إجمالي ما أُودع في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني منذ يناير وحتى يوليو 2026، بلغ نحو 7.554 مليار ريال.

وأكد صندوق التنمية العقارية، أنه مكّن منذ تأسيسه 1974، أكثر من 1.8 مليون أسرة من الحصول على مسكنها الأول، وأسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 66.24%، من خلال تطوير حلول تمويلية بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بما يوسع الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين.