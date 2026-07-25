منعت أمانة جدة تسويق أكثر من طنين من الحلويات والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، خلال حملة ميدانية مشتركة نفذتها ضمن نطاق بلدية الجامعة، في إطار جهودها الرقابية المستمرة لحماية الصحة العامة وتعزيز سلامة الغذاء.

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بالأمانة ياسر بخش، أن الفرق الميدانية باشرت موقعًا تبيّن أنه يُستخدم معملًا غير مرخص لإنتاج أصناف متنوعة من الحلويات داخل شقة سكنية تفتقر إلى الاشتراطات البلدية والصحية، مشيرًا إلى أن الموقع كان يُستغل من قبل عمالة مخالفة لتصنيع منتجات تُوزع على عدد من المطاعم.

وأفاد بأن الحملة أسفرت عن ضبط وإغلاق المعمل المخالف، وإتلاف جميع المواد الغذائية المضبوطة التي تجاوزت كميتها طنين، إلى جانب مصادرة المعدات والآلات والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع.