مددت وزارة البيئة والمياه والزراعة مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام، لتنتهي في 5 صفر 1449هـ الموافق 9 يوليو 2027.

ويستهدف القرار تسهيل إجراءات إصدار رخص استخدام مياه الآبار وتنظيم استخدامات المياه الجوفية، والإسهام في تحقيق الاستدامة المائية وضمان استمرارية أنشطة المستفيدين بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية واستدامتها،

وتشمل الفئات المستفيدة من قرار التمديد: الأفراد، والجهات الحكومية، وقطاع الأعمال، والقطاع غير الربحي، مع دعوة الوزارة لجميع المشمولين إلى استكمال إجراءات الحصول على الرخص خلال الفترة المحددة.وأكدت الوزارة أن قرار التمديد لا يشمل رخص استخدام الشركات الزراعية المحلية وكبار مزارعي القمح، ولا رخص أنشطة أشياب المياه ومصانع المياه المعبأة، التي تخضع لضوابطها التنظيمية الخاصة.