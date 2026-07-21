ضمن برنامج «يوم عمل»، وفي إطار حرصه على التواصل المباشر مع أبناء وبنات المنطقة والاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم، استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمس، المواطنين والمواطنات بمقر محافظة عنيزة.

واستمع خلال اللقاء إلى مطالب المواطنين وملاحظاتهم، موجهًا الجهات المختصة بدراسة ما طُرح والعمل على معالجته وفق الأنظمة والإجراءات، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأكد أمير القصيم أن القيادة جعلت خدمة المواطن في مقدمة أولوياتها، وسخّرت جميع الإمكانات الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن اللقاءات المباشرة مع المواطنين تمثل نهجًا يعزز الشراكة المجتمعية، ويُسهم في الوقوف على الاحتياجات والفرص التنموية عن قرب.