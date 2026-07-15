شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ممثلاً بمستشار المشرف العام مدير إدارة الشراكات والعلاقات الدولية، الدكتورة هناء عمر، عبر الاتصال المرئي، في حوار ويلتون بارك بعنوان «مبادرة الأمم المتحدة 80 وإعادة ضبط العمل الإنساني، إعادة تعريف أدوار الأمم المتحدة في نظام إنساني أكثر محلية». وشاركت الدكتورة هناء بصفتها متحدثة في جلسة عن التوطين، مستعرضة تجربة المركز في تعزيز الشراكات مع الجهات المحلية الإنسانية وبناء قدراتها، بما يسهم في تمكينها من قيادة الاستجابة الإنسانية، انطلاقاً من مبدأ «محلي بقدر الإمكان، ودولي بقدر الضرورة»، الذي يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لإصلاحات (UN80) وخريطة طريق (Humanitarian Reset).



يُشار إلى أن الحوار يُعقد بالتعاون مع وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ويستند إلى المناقشات التي دارت في مؤتمر الشراكات العالمية الذي استضافته المملكة المتحدة في مايو 2026 بمشاركة المملكة العربية السعودية من خلال المركز في اللجنة التوجيهية، ويهدف الحوار إلى مناقشة هذه الموضوعات والمبادرات قبل الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من هذا العام.



وتناول حوار ويلتون بارك آثار توطين العمل الإنساني على نطاق عمل الأمم المتحدة، وعلى الدور المحدد لوكالات الأمم المتحدة، وجمع الحدث ما يصل إلى 45 دولة عضواً مختارة، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة، وجهات فاعلة وطنية ومحلية، في جلسات نقاش غير رسمية حول سبل إحراز تقدم في هذا الشأن.



ويهدف الحوار إلى بلورة توصيات عملية تسهم في تطوير نظام إنساني عالمي أكثر كفاءة، وتمكيناً للجهات المحلية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في مجالات التنسيق والحماية والدعم الفني، بما يثري النقاشات الدولية.