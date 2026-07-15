دانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكار شديد- استهداف عدد من المراكز الحدودية الكويتية، ومنصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت، والاعتداءات التي استهدفت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة، واستهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، وكذلك استمرار إيران في تهديد أمن المنطقة واستقرارها باستهداف المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وقواعد حسن الجوار.

وجدد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى في بيان للرابطة، التنديد بالاعتداءات الإيرانية الإجرامية المتكررة، التي تنتهك كل القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقوض جهود استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وشدد العيسى على التضامن الكامل مع الدول الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.