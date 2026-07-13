نبهت المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول» خريجي وخريجات الثانوية العامة الراغبين في حجز مقاعد الدراسة الجامعية الحكومية والأهلية للعام الجامعي القادم بأهمية التقديم على الرغبات التي يمكن الالتحاق بها في حال القبول، كالموقع الجغرافي أو نوع التخصص أو الميول الأكاديمية مع تجنب ترتيب الرغبات بشكل عشوائي، أو اختيار رغبات لا تتوافق بشكل كبير مع النسبة الموزونة.



ونصحت «قبول» الخريجين والخريجات بضرورة إدخال ما لا يقل عن 7 رغبات، بحد أعلى 25 رغبة للجامعات. وكشفت أنه كلما كانت قائمة رغبات المتقدمين مدروسة بعناية، زادت فرصهم للوصول إلى مقعد جامعي. وأوضحت المنصة أهمية متابعة المؤشرات اللونية «الأحمر-الأخضر» في قائمة الرغبات؛ لإعادة ترتيبها باستمرار حسب مستوى التنافس على التخصصات بين جميع المتقدمين والمتقدمات.



يشار إلى أن «قبول» أطلقت في الثالث من الشهر الجاري فترة المفاضلة اللحظية، إذ تُحدّث النتائج باستمرار وفقاً للدرجة الموزونة ومستويات التنافس بين المتقدمين، مع ظهور مؤشرات فرص القبول المحتملة على شرط الرغبات التي تستمر حتى السبت القادم.