أكد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أن المخدرات آفةٌ تهدد الدين والعقل، وتستهدف أمن المجتمع واستقراره، مشيداً بما حققته المملكة من نجاحات كبيرة في مكافحتها والحد من انتشارها، والتصدي لمروجيها ومهربيها، بفضل ما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام للجهات الأمنية.

وقال في كلمة وجّهها لمنسوبي الإمارة: «إن التوعية بأضرارها وتعزيز الوعي بمخاطرها مسؤوليةٌ مجتمعية مشتركة، تبدأ من الأسرة، وتتطلب تكامل جهود الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والإعلامية، لحماية المجتمع من هذه الآفة».

جاء ذلك خلال جولته، اليوم، في المعرض التوعوي الذي أقامته إمارة المنطقة، ممثلةً في الإدارة العامة للموارد البشرية، بمقر الإمارة، تزامناً مع الأسبوع الخليجي واليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالمنطقة، إذ اطّلع على محتويات المعرض، واستمع إلى شرح عن أهدافه والبرامج التوعوية المصاحبة، وما يضمه من أركان ورسائل تثقيفية للتعريف بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وأهمية الوقاية منها، واستعراض جهود الجهات الأمنية في مكافحتها.

وشارك في المعرض إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة، وجامعة نجران، ومجمع إرادة والصحة النفسية، وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي، وجمعية عزم للتعافي من الإدمان، وجمعية عونك الصحية، إلى جانب جهاتٍ متطوعة من القطاع الخاص، فيما نُظِّمت محاضرة توعوية لمنسوبي الإمارة، بالتعاون مع جامعة نجران، تناولت أضرار المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع.