كشفت المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول»، أن الدرجة الموزونة للتخصص في العام الماضي تُعرض في المنصة حالياً للاسترشاد فقط دون التعبیر عن الدرجة المطلوبة للتقديم في العام الحالي على مقاعد القبول في الجامعات الحكومية والأهلية وكليات التدريب التقني والمهني.

وأكدت «قبول»، أن الثاني من يوليو سيكون موعداً لإعلان نتائج طلاب وطالبات الثانوية العامة في جميع مناطق ومحافظات السعودية عبر المنصة، والثالث من الشهر نفسه إعلان فرص القبول المتاحة والفرص المحتملة وفترة المفاضلة اللحظية والتي ستستمر حتى الثامن عشر من يوليو.

ودعت «قبول» الطلاب والطالبات إلى استكشاف تفاصيل التخصصات المتاحة في المنصة، خصوصاً بيانات التخصص الأساسية، والتي تشمل اسم الجامعة الكلية والمدينة والطاقة الاستيعابية والفصل الدراسي ومعايير وشروط القبول، وتشمل الدرجة الموزونة المطلوبة للقبول في التخصص وتفاصيل مكونات الدرجة الموزونة وتشمل معدل الثانوية العامة، اختبار القدرات، اختبار التحصيلي، والشروط الخاصة إن وجدت، ومسارات المرحلة الثانوية المقبولة للتقديم على التخصص والفصل الدراسي المتاح للالتحاق بالتخصص وفق الخطة الزمنية للجهة التعليمية والشروط الخاصة بالجهة التعليمية وأي متطلبات تضعها الجهة التعليمية لقبول الطلبة، مثل العمر والفصل الدراسي، إضافة إلى أي اشتراطات أخرى خاصة بالجهة.