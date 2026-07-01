سجلت السعودية 2,275 حالة سرطان عظام أولي بين السعوديين في 17 عامًا، وتصدر المراهقون الخريطة المرضية؛ إذ ظهرت أعلى الكتل العمرية بين 10 و19 عامًا، وفق دراسة وطنية منشورة في 26 يونيو 2026، في مجلة «فرونتيرز في الأورام». واعتمدت الدراسة، التي أعدها باحثون من جامعة الباحة والمديرية العامة للشؤون الصحية بالباحة، على بيانات السجل السعودي للأورام خلال الفترة من 2004 إلى 2020، وشملت جميع حالات أورام العظام الخبيثة الأولية المؤكدة نسيجيًا بين السعوديين، مع استبعاد الأورام المنتقلة إلى العظام والأورام الحميدة وغير محددة السلوك.

وكشفت النتائج، أن الذكور سجّلوا العبء الأكبر بـ1,318 حالة، تمثل 57.9% من إجمالي الحالات، مقابل 957 حالة بين الإناث بنسبة 42.1%، ومثّل سرطان العظام نحو 2.0% من جميع السرطانات المسجلة بين الذكور السعوديين، مقابل 0.9% بين الإناث، وفي الذكور جاءت الفئة 15-19 عامًا أولًا بـ305 حالات، تمثل 23.1%، تلتها فئة 10-14 عامًا بـ241 حالة بنسبة 18.3%، ثم فئة 20-24 عامًا بـ169 حالة بنسبة 12.8%. وبذلك شكّلت هذه الفئات الثلاث وحدها 54.2% من حالات الذكور.

أما بين الإناث، فجاءت فئة 10-14 عامًا في الصدارة بـ182 حالة بنسبة 19.0%، تلتها فئة 15-19 عامًا بـ175 حالة بنسبة 18.3%، ثم فئة 20-24 عامًا بـ97 حالة بنسبة 10.1%، لتشكل الفئات الثلاث 47.4% من حالات الإناث.

مناطقيًا، أظهرت الدراسة تباينًا واضحًا في معدلات الإصابة بين الذكور، إذ سجلت الجوف أعلى متوسط معدل إصابة معياري عمريًا بـ1.25 لكل 100 ألف، بينما جاءت جازان الأدنى بمتوسط 0.39 لكل 100 ألف. وأظهرت التحليلات، أن الفارق بين الجوف وجازان كان ذا دلالة إحصائية.

وفي الإناث، سجلت الرياض أعلى متوسط ووسيط للمعدل المعياري عمريًا بـ0.78 و0.7 لكل 100 ألف، بينما جاءت الباحة ونجران ضمن الأدنى، مع استمرار انخفاض المعدلات في جازان ونجران والباحة، وفق قراءة الباحثين. وتؤكد الدراسة، أن سرطان العظام في السعودية يظل نادرًا من حيث المعدلات العامة، إذ بقيت المعدلات الخام دون حالتين لكل 100 ألف طوال فترة الرصد، غير أن تمركزه في أعمار صغيرة يمنحه أهمية صحية أكبر، خصوصًا مع ارتباطه بعلاجات معقدة وآثار طويلة على الحركة وجودة الحياة.