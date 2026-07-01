تؤثر درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف في جودة النوم، إذ يجد كثير من الأشخاص صعوبة في الخلود إلى النوم أو الاستمرار فيه بسبب ارتفاع حرارة الجسم، ما يزيد الشعور بالإرهاق ويؤثر في النشاط والتركيز خلال اليوم التالي.

وينصح مختصون بالحفاظ على برودة غرفة النوم، من خلال تشغيل المكيف أو المروحة وتهوية المكان قبل النوم، مع استخدام أغطية خفيفة وملابس قطنية تسمح بتهوية الجسم. كما يساعد الاستحمام بماء فاتر قبل النوم على خفض حرارة الجسم تدريجياً وتعزيز الشعور بالاسترخاء.

ويُفضل تجنب تناول الوجبات الدسمة والمشروبات المحتوية على الكافيين في ساعات المساء، إضافة إلى التقليل من استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية قبل النوم، لأن الضوء الأزرق الصادر عنها قد يؤخر الشعور بالنعاس.

كما يُنصح بالحفاظ على ترطيب الجسم، وممارسة تمارين التنفس أو الاسترخاء، وخفض إضاءة الغرفة، إذ تسهم هذه العادات في تهيئة الجسم للنوم وتقليل تأثير حرارة الصيف، ما يساعد على الحصول على نوم أكثر عمقاً وراحة خلال الليالي الحارة.