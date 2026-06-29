حددت المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول»، الفئات التي تستفيد من التقديم على مقاعد القبول في الجامعات الحكومية والأهلية وكليات التدريب التقني والمهني للعام الدراسي القادم 1448هـ.

وبينت، أن الفئات هي: خريجو وخريجات الثانوية العامة من المواطنين وأبناء المواطنات الحاملين إقامةً سارية المفعول وأبناء القبائل النازحة الذين لديهم سجل مدني والأمهات غير السعوديات ولديهن أبناء سعوديون (أم مواطن).

وأوضحت المنصة، أن المتقدمين يمرون بست مراحل من التقديم إلى القبول النهائي، تتمثّل في تسجيل الدخول في المنصة عبر النفاذ الوطني، للوصول إلى جميع خدمات القبول الجامعي ثم استكشاف الخيارات الأكاديمية والمسارات المتاحة والجهات التعليمية المتوفرة بالمنصة، تليها إضافة الرغبات إذ يتم استعراض التخصصات وترتيب الرغبات حسب الأولوية، مع مراعاة التخصصات ذات الشروط الخاصة، والدرجة الموزونة للقبول. وتشمل المرحلة الرابعة ظهور الفرص المتاحة، إذ تظهر للمتقدم الخيارات الأكاديمية المناسبة، وفقاً للبيانات التعليمية وشروط القبول الخاصة بها، مع ظهور التخصصات باحتمالات القبول فيها يليها مرحلة نتائج القبول وتأكيد الاختيار، إذ ستظهر نتائج القبول النهائية بناءً على الرغبات المدخلة. ويجب تأكيد الاختيار لاستكمال الإجراءات اللاحقة، حسب متطلبات اعتماد القبول المحددة من قبل الجهة التعليمية، يليها آخر المراحل، وهي ظهور الفرص المتبقية إذ تُعرض خلال هذه الفترة الفرص المتبقية، وهي مقاعد دراسية لم يتم القبول عليها في مرحلة إعلان النتائج النهائية، ولها نفس شروط ومعايير القبول المحددة مسبقاً من قبل الجهة التعليمية.