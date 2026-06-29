صنف المركز الوطني لإدارة النفايات المخالفات والعقوبات بناءً على حجم المنشأة ونشاطها ضمن مشروع تحديث للجدول للحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.

ويتولى المركز إيقاع غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، فيما تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات التالية: الغرامات التي لا تزيد على 10 ملايين ريال، وتعليق الرخصة أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر على أن لا يكون تعليق الرخصة أو التصريح خلال مدة الاعتراض أو التظلم، إلا إذا كان سبب التعليق يرتبط بحالات الغش أو التحايل أو التأثير في الصحة العامة أو البيئة أو ارتكاب مخالفة جسيمة، وإلغاء الرخصة أو التصريح على أن لا يكون إلغاء الرخصة أو التصريح خلال مدة الاعتراض أو التظلم، إلا إذا كان سبب الإلغاء يرتبط بحالات الغش أو التحايل أو التأثير في الصحة العامة أو البيئة أو ارتكاب مخالفة جسيمة.

ومنح المشروع الوزير اعتماد قرارات لجنة النظر في المخالفات الصادرة بالغرامة التي تتجاوز 5 ملايين ريال، أو بإلغاء الرخصة أو التصريح، فيما تضاعف الغرامات المحددة على المخالف في حال التكرار، ويكون التكرار في حال العودة إلى ارتكاب المخالفة خلال 3 سنوات من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.

وللجان النظر في المخالفات فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على 10% من مبلغ الغرامة على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار، ويتم تحديد العقوبة المناسبة للمخالفة بناء على تقييم مستوى تصنيف المخاطر للمخالفة والتأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن المخالفة. ويتمّ استخدام جدول تقييم مستوى تصنيف المخاطر لتحديد العقوبة والغرامة المالية مع مراعاة معايير عدة في تقييم مستوى تصنيف المخاطر لتحديد العقوبة والغرامة مثل المخالفة الإدارية وحجم الضرر على الصحة العامة والمرافق والمنشآت الى جانب عوامل التشديد مثل تعمّد المخالفة أو تكرارها وعوامل التخفيف: مثل تعاون المخالف أو الإفصاح أو الإجراءات العلاجية والتصحيحية المتبعة.

وطرح المشروع مستوى تصنيف المخاطر المناسب وهي منخفض جداً للمخالفات غير الجسيمة تتراوح قيمة الغرامة بين 100 ريال إلى 1000 ريال، ومنخفض للمخالفات غير الجسيمة، وتتراوح قيمة الغرامة بين 1000 ريال إلى 10 آلاف ريال، ومتوسط للمخالفات غير الجسيمة، وتتراوح قيمة الغرامة بين 10 آلاف ريال إلى 100 ألف ريال، ومرتفع للمخالفات الجسيمة، وتتراوح قيمة الغرامة بين 100 ألف ريال إلى مليون ريال، ومرتفع جداً للمخالفات الجسيمة، وتتراوح قيمة الغرامة بين مليون ريال إلى 10 ملايين ريال.

وشدد المشروع على تصنيف المخالفات والعقوبات بناءً على حجم المنشأة، ونشاطها الاقتصادي، والمنطقة، وبناء على حجم المنشأة.