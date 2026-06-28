ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً خالف نظام البيئة بعد قيامه برعي 15 متناً من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أن غرامة رعي الإبل في المناطق المحظورة تبلغ 500 ريال لكل متن، مؤكدة استمرار جهودها في حماية المواقع البيئية والحياة الفطرية من أي تجاوزات.

وحثّت القوات على الإبلاغ عن أي مخالفات بيئية عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أي مسؤولية على المبلّغ.