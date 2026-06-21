سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1,367 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع، وشملت الأصناف المضبوطة 110 أصناف من المواد المخدرة، مثل: الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 405 من المواد المحظورة.

كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 2,669 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 161 صنفاً لمبالغ مالية، و6 أصناف من الأسلحة ومستلزماتها.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)، أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة؛ تحقيقاً لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

ودعت «زاتكا»، في الوقت ذاته، الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب؛ لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها، وستقوم الهيئة من خلال القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.