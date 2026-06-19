دشّن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بحضور أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، أمس، عددًا من المشروعات الأمنية بالمنطقة، شملت مدينة تدريب الأمن العام ومباني شرطة المنطقة والمرور ودوريات الأمن.

واطّلع على المرافق والتجهيزات الحديثة في مدينة التدريب والمنشآت الأمنية، وما توفره من دعم للعمل الأمني والمروري ورفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات. كما وضع حجر الأساس لمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) ضمن برامج رؤية المملكة 2030 لتعزيز سرعة الاستجابة وتوحيد غرف العمليات.

وخلال لقائه القيادات الأمنية والعسكرية، نقل وزير الداخلية تحيات القيادة، مشيدًا بجهود منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية وتفانيهم في أداء مهماتهم. كما التقى متقاعدي القطاعات التابعة لوزارة الداخلية، مؤكدًا اعتزاز الوزارة بما قدّموه من عطاءات أسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار، ومشيدًا بخبراتهم وتاريخهم المهني.

والتقى وزير الداخلية، عددًا من أهالي المنطقة، موضحًا أن زيارته تأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة وامتدادًا لنهجها في التواصل مع المواطنين، ومشيرًا إلى ما تحظى به الباحة من دعم أسهم في نهضتها التنموية. وأشاد بما يتميز به أبناء المنطقة من قيم وإسهامات وطنية.

واستهل وزير الداخلية زيارته بلقاء أمير المنطقة ونائبه الأمير فهد بن سعد بن عبدالله، واطّلع على عرض مرئي حول الاستراتيجية العامة والمبادرات التنموية التي تشرف عليها إمارة الباحة، وما تتضمّنه من مشروعات داعمة لمستهدفات رؤية 2030.