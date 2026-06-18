في وقتٍ تسابق فيه المملكة الزمن لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، برزت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كركيزة أساسية في هدف بناء الإنسان قبل المكان، متجاوزةً الدور التقليدي للتدريب والتعليم لتتحول إلى «مختبر وطني» لتعزيز الابتكار وصناعة المخترعين، عبر بيئة تدريبية تعيد تعريف العلاقة بين الموهبة الفطرية والتخصص المهني.

بيئة محفزة للابتكار

تحول التدريب التقني إلى منظومة متكاملة من المعامل المتطورة التي تمنح المتدربين فرصة التجربة والخطأ، وصولاً إلى الابتكار. حيث يتم تشجيع المتدربين مهما اختلفت برامجهم التدريبية على ابتكار حلول تقنية وهندسية تسهم في معالجة تحديات واقعية بأسلوب إبداعي.

تنمية القدرات البشرية: «التخصص حسب الموهبة»

وضمن مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، تُفعل المؤسسة مسار «المواءمة النوعية»، وهو المسار الذي يضمن توجيه الموهوبين إلى التخصصات التي تناسب مهاراتهم اليدوية والذهنية. وتأتي حملة «#حنا_ندورك» لتبث رسالة واضحة بأنها تبحث عن كل شغوف ومبدع لتضمن بذلك بناء جيل من القدرات الوطنية التي تسعى للتطوير والابتكار في تخصصات تتماشى مع متطلبات سوق العمل وتواكب مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية السعودية 2030.

حاضنات تكسر الجمود

يشهد التدريب التقني حراكاً غير مسبوق في دعم «الابتكارات»، من خلال توفير معامل مفتوحة للنمذجة الأولية، وربط المبتكرين بالمسابقات الدولية والمحلية. هذا النهج أدى إلى بروز قدرات سعودية شابّة في المحافل الدولية، مما يؤكد أن البيئة التدريبية أصبحت خصبة لاحتضان العقول التي تملك «الفضول التقني» والقدرة على تحويل الأفكار إلى واقع ملموس.