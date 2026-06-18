كشف دليل الاختبارات عدداً من الأمور التي تخل بسرية الأسئلة، أبرزها سرقة الأسئلة أو إجابتها النموذجية، وجمع بقايا أوراق الأسئلة للاستفادة منها بطريقة غير مشروعة، مثل المسودات أو القصاصات أو نحوها، إضافة إلى بيع الأسئلة أو شرائها أو إفشائها، والتلميح إلى نوعية الأسئلة، ولو بصورة رمزية بأي وسيلة من الوسائل.

ومن العوامل التي تخل بسرية الاختبارات سرقة ورقة إجابة الطالب، أو إخفاؤها عمداً، أو فقدانها بسبب الإهمال، أو إتلافها، أو استبدال ورقة أخرى بها أو التغيير فيها بأي شكل من الأشكال، ومن العوامل أيضاً تسهيل الغش بين الطلاب والتهاون في المراقبة، وعدم الالتزام بتعليمات تصحيح الاختبارات وتوزيع الدرجات على الأسئلة، وانتحال شخصية الغير، ودخول طالب بدل طالب آخر.

ومن الجوانب التي تخل بالاختبارات الطالب الذي سرقت أو أخفيت أوارق إجابته عمداً، أو أتلفت أو استبدلت. وفي حالة الفقد يتم إجراء تحقيق مدرسي بالتنسيق مع إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري، وإذا تبيّن أن الطالب ليس له علاقة بما حدث، فتقوم المدرسة باعتماد درجة مناسبة له، ويراعى فيها مصلحته، وإذا اتضح أن للطالب علاقة فيعتبر ذلك غشّاً في المادة ويعتبر مكملاً بها، وإذا أجري على ورقة الإجابة تعديل، فيتم حذف الإجابات التي تم تعديلها، وإعادة التصحيح، وفي حال كان الشخص الذي عدّل على الورقة أو سرقها أو استبدلها طالباً يتم إحالته إلى لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة، ويطبق بحقه ما يناسب حالته في قواعد السلوك.

العقوبات طبقاً للمرحلة الدراسية

دليل الاختبارات في التعليم أكد آلية تنفيذ الإجراءات، وإذا كان الطالب الذي يرتكب إحدى المخالفات في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة يتم إلغاء اختباره في المادة نفسها، ويعتبر مكملاً فيها، ويُلغى اختباره في حال التكرار في جميع المواد في ذلك العام، ويعتبر راسباً.

أما إذا كان الطالب في المرحلة الثانوية فيلغى اختباره في المادة نفسها، ويسمح له بدخول اختبارها في الدور الثاني أو اختبار التعثر، وإن حدث الغش في الدور الثاني فيعتبر الطالب متعثراً في المادة، ويُلغى اختباره في حال التكرار في جميع مواد تلك الفترة.

حدث طارئ في سريّة الاختبار

نبّه دليل الاختبارات إلى ضرورة أن تُبلّغ إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري عاجلاً في حال حدوث أي أمر طارئ يتعلّق بسرية الأسئلة أو تصويرها؛ ليتم معالجة الوضع، وتتخذ لجنة التحصيل الدراسي في المدرسة إجراءات عدة عند ثبوت ما يفيد بتسرّب أسئلة أي مادة قبل الاختبار، وتدوّن محضراً بذلك.

وتقوم الإدارة بإشعار إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري فيما يتعلق بالتسرّب بصورة فورية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإلغاء أسئلة المادة بعد التحري الدقيق والتأكد من الأمر، وتكليف معلم أو معلّمين، غير من قام بإعدادها إذا كانت التهمة موجهة لمن قام بإعدادها، بوضع أسئلة بديلة أخرى، واستخدام الأسئلة المعدة للغائبين (البديل)، أو التعاون مع مدرسة أخرى بالتنسيق مع إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري، إذا اكتشف الأمر في وقت لا يسمح بإعداد أسئلة.

كشف التسرّب بعد انتهاء الاختبارات

شدّد الدليل على أنه إذا تم كشف تسرّب الأسئلة أثناء أو بعد أداء الطلاب لاختبار المادة، يتم دراسة الوضع مفصلاً عن طريق لجنة التحصيل الدراسي بالمدرسة، ويُعدّ محضر بذلك بمشاركة إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري في إدارة التعليم، ويتخذ القرار المناسب، مع مراعاة تحقيق العدل والمصلحة التربوية والتعليمية لجميع الطلاب وإبلاغ أولياء أمورهم للاطمئنان على الوضع في حينه، وطلب الاستشارة العاجلة هاتفياً من إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري عند حدوث أي مشكلة تتعلق بالاختبارات.