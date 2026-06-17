التقى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الجنوبي الصحي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، ووكيل وزارة الصحة المساعد لخدمات الموارد البشرية عثمان الشهري، والرئيس التنفيذي لشركة «الصحة القابضة» ناصر بن محمد الحقباني، والرئيس التنفيذي لتجمع نجران الصحي خالد بن عايض العسيري، ومدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، وعدداً من قيادات القطاع الصحي.

واطّلع أمير منطقة نجران خلال اللقاء على مستجدات المشاريع والمبادرات الصحية بالمنطقة، وجهود تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب استعراض مؤشرات الأداء ومستهدفات التحول الصحي الهادفة إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحسين تجربة المستفيد، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكَّد الأمير جلوي بن عبدالعزيز أهمية مواصلة تطوير المنظومة الصحية وتعزيز جاهزية المنشآت والخدمات الصحية؛ بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتلبية احتياجات المستفيدين، مشيراً إلى ما يحظى به القطاع الصحي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، وما أثمر عنه ذلك من تقدم ملموس في مستوى الخدمات الصحية بالمملكة، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة، ودعم المبادرات النوعية والحلول المبتكرة التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات.

من جانبهم، ثمَّن رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الجنوبي الصحي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، وقيادات القطاع الصحي دعم أمير منطقة نجران واهتمامه المتواصل بتطوير القطاع الصحي، مؤكدين أن ذلك يشكّل دافعاً لمواصلة الارتقاء بالخدمات الصحية، وتحقيق مستهدفات التحول الصحي بالمنطقة.