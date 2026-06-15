تنظم مراكز «ناجز» في الفترة من 22 إلى 25 يونيو في بيت الثقافة بمدينة الرياض، مبادرة «خذها من أهلها» للثقافة العدلية، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء، وذلك بهدف تعزيز الوعي العدلي ونشر الثقافة العدلية بين أفراد المجتمع، عبر جلسات حوارية وورش عمل تخصصية تسهم في ترسيخ مفاهيم العدالة الوقائية وتمكين المستفيدين من معرفة حقوقهم وواجباتهم.

وتستهدف المبادرة مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك المهتمون بالقانون والقطاع العقاري والتقنية والخدمات الرقمية، وأصحاب المشاريع، والمبدعون الراغبون في حماية إنتاجهم الفكري، إلى جانب أفراد المجتمع بشكل عام.

وتتضمن المبادرة أربعة مسارات رئيسة تمتد على مدار أربعة أيام، تشمل المسار الرقمي، المسار العقاري، مسار الصلح والمسار الإبداعي والتجاري، وتتناول موضوعات متخصصة في التحول العدلي الرقمي، والتوثيق العقاري، وتسوية النزاعات، والملكية الفكرية، إلى جانب 8 جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية.

وتأتي المبادرة امتداداً للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي العدلي ونشر الثقافة القانونية في المجتمع.