اعتمدت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)، برنامج المملكة العربية السعودية لمكافحة داء السعار، بعد استيفائه جميع المتطلبات الفنية والمعايير الدولية، في إنجاز يُعد الأول من نوعه إقليمياً على مستوى اعتماد برامج مكافحة الأمراض الحيوانية.

وجاء الإعلان، خلال الدورة الـ93 للجمعية العمومية للمنظمة في باريس، إذ تسلّم وفد المملكة شهادة الاعتماد، التي جاءت عقب تقييم شامل للبرنامج، الذي أعده المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء»، الهادف إلى مكافحة داء السعار المنقول بواسطة الكلاب وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويعكس هذا الاعتماد التزام المملكة بتعزيز منظومة الصحة الحيوانية، والحد من انتقال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ودعم نهج «الصحة الواحدة»، إلى جانب تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية ورفع مستوى جاهزيتها في مكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود.