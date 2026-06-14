تنطلق، اليوم (الأحد)، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1447هـ، التي تمثّل نهاية العام الدراسي كاملاً في جميع مدارس التعليم العام بمدارس البنين والبنات في مناطق ومحافظات المملكة عدا إدارات التعليم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف، التي سيؤدي طلابها اختباراتهم الأحد القادم. ويواجه الطلاب إشكالية المواءمة ما بين المذاكرة ومشاهدة مباريات كأس العالم التي انطلقت مبارياتها، الخميس الماضي، تزامناً مع بدء الاختبارات.

وأبدى العاملون في الميدان التربوي والتعليمي مخاوفهم من تأثير مشاهدة المباريات على التحصيل الدراسي للطلبة، خصوصاً أن مواعيد بعض المباريات في كثير من الأيام تبدأ من الـ4:00 عصراً حتى الـ7:00 صباحاً، وهي الفترة المفضلة للمذاكرة ومراجعة المناهج الدراسية.

وأشاروا إلى أنه يتعيّن على أولياء الأمور متابعة أبنائهم خلال فترة الاختبارات التي لا تتجاوز في مجملها 5 أيام.

من جانب آخر، شدّدت وزارة التعليم على المدارس في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة على التقيد بجدول الاختبارات المركزية، التي نصّت على أن يكون اليوم الأول اختباراً واليوم الذي يليه دراسة معتادة، وهكذا حتى نهاية الاختبارات في المواد المشمولة بالاختبارات.

وأكدت الوزارة، ضرورة إنهاء أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام «نور» الإلكتروني فور الانتهاء من الاختبارات يومياً؛ لضمان إعلان النتائج النهائية في مواعيدها المحددة، وعمل جدول الدور الثاني للطلاب والطالبات المكملين في المواد الدراسية قبل إغلاق أعمال الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام رسمياً مع بدء الإجازة الصيفية.