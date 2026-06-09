أصدرت هيئة المياه ثلاثة قرارات بمخالفة نظام المياه ضد مواطن ومقيم ومؤسسة بعد استكمال أعمال الرقابة والتحقق، وشملت القرارات تغريم مقيم ومواطن في جدة ومؤسسة 30 ألف ريال لكل مخالف، بإجمالي غرامات بلغ 90 ألف ريال.

وتمثلت المخالفات في التعدي على أغطية غرف التفتيش لشبكة الصرف الصحي في جدة عبر ضخ مياه صرف مجهولة المصدر، مع إلزام المخالفين بتحمل كامل تكاليف إصلاح الأضرار التي تسببوا في حدوثها.

وأكدت الهيئة أن الإجراءات تأتي ضمن جهودها الرقابية لتطبيق أحكام نظام المياه ولوائحه التنفيذية، وحماية مرافق المياه والصرف الصحي من الممارسات المخالفة، والمحافظة على كفاءة البنية التحتية واستدامة الخدمات وموثوقيتها.