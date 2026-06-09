تشهد منطقة جازان تجربة زراعة الشاي الأزرق «زهرة الكلاتوريا»، الذي يُعد من المنتجات الواعدة في المناطق الجبلية من خلال مشروع تتبناه هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية، التي أوضحت سعيها إلى تعزيز الزراعة المستدامة في المنطقة الجبلية بجازان؛ وتنويع مصادر الدخل في القطاع الزراعي، إلى جانب تشجيع المزارعين على التوسع في الزراعات النوعية، والاستفادة من المقومات الزراعية التي تزخر بها المنطقة.

وبيّنت الهيئة، أن الشاي الأزرق يُعد من المنتجات الطبيعية التي تتميز بخصائص غذائيةٍ عالية، إلى جانب نكهته الفريدة، ولونه الطبيعي الجذاب، فضلاً عن خلوّه من الكافيين، واحتوائه على مضادات أكسدة قوية، مما عزّز حضوره ضمن المنتجات ذات القيمة الغذائية، وأسهم في تنامي الاهتمام به بوصفه أحد المنتجات الزراعية الواعدة ذات القيمة المضافة.