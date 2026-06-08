أصدر أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عيّاف قرارات إدارية بتكليف رؤساء بلديات في محافظات ومراكز المنطقة؛ بهدف مواصلة تطوير العمل المؤسسي وتعزيز كفاءته، تحقيقًا لمستهدفات الأمانة في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتوفير خدمات عالية الجودة في مختلف مدن المنطقة.

وشملت القرارات تكليف المهندس سعيد بن حلاص القحطاني رئيسًا لبلدية محافظة وادي الدواسر، والمهندس حمد بن سالم آل مخلص رئيسًا لبلدية محافظة حريملاء، والمهندس عبدالمحسن بن عبدالله العتيبي رئيسًا لبلدية محافظة ضرما، والمهندس رائد بن رضيان العجرفي رئيسًا لبلدية محافظة مرات، والمهندس عبدالسلام بن تركي التركي رئيسًا لبلدية العيينة والجبيلة، والمهندس عبدالكريم بن محمد الناصر رئيسًا لبلدية أشيقر، والمهندس خالد بن خليل العتيبي رئيسًا لبلدية الجمش، والمهندس فهد بن حمد الشبيكي رئيسًا لبلدية الجلة وتبراك، والمهندس عبدالرحمن بن عبدالله آل معدي رئيسًا لبلدية البديع، والمهندس مشعل بن عايد العتيبي رئيسًا لبلدية نفي، والمهندس هيف بن مسفر القحطاني رئيسًا لبلدية البجادية، والمهندس محمد بن ناصر المحياني رئيسًا لبلدية الهياثم، والمهندس عبدالله بن راشد آل دحيم رئيسًا لبلدية الأحمر، والمهندس نايف بن فريح الحربي رئيسًا لبلدية السر، والمهندس أحمد بن عبدالعزيز البريه رئيسًا لبلدية الأرطاوية، والمهندس عبدالملك بن سعد الهويمل رئيسًا لبلدية الحصاة.

وتأتي هذه القرارات ضمن مساعي أمانة منطقة الرياض المستمرة في تطوير بيئة العمل المؤسسي، واستثمار الكوادر البشرية، والكفاءات الوطنية، بما يسهم في تحقيق رؤية الأمانة للارتقاء بجودة الحياة، ورسالتها الرامية إلى توفير خدمات عالية الجودة لسكان وزوار منطقة الرياض.