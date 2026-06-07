لا تكاد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تفرغ من موسم حج إلا وتبدأ الوزارات والقطاعات الحكومية المعنية بالاستعداد لموسم الحج التالي. وهو استعداد يشغل الجهات المختصة حتى يتوافد الحجيج من كل فج عميق في مستهل الموسم التالي. وهو جهد آلت المملكة العربية السعودية على نفسها القيام به على أفضل ما يكون، منذ عهد مؤسسها الراحل الملك عبدالعزيز آل سعود. وهو من دون شك بذل وجهد ينسى السعوديون التعب الناجم عنهما عندما يرون الابتسامات ترتسم على وجوه ضيوف الرحمن، كناية عن رضاهم عما بُذل من أجلهم من تسهيلات، وإنشاءات، ومستحدثات تكنولوجية، ومساعٍ غير مسبوقة لتشغيل أفضل خدمات أمنية، وصحية، وتنظيمية، تستمر حتى لحظة مغادرتهم ثغور المملكة ومنافذها البرية ومطاراتها عائدين إلى بلدانهم سالمين غانمين بإذن الله.

وقد أجمع حجاج هذا العام (1447) على أن التسهيلات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين خلال هذا الموسم فاقت بكثير ما تم تهيئته للحجيج في المواسم السابقة. ويضاف إلى ذلك أن خطط حج 1448 تمضي في اتساق تام مع الخطط التي تنفذها المملكة في العاصمة المقدسة مكة المكرمة والمدينة المنورة، إنفاذاً لمحتوى ومضمون رؤية السعودية 2030.

وهي مرحلة وصلت إليها المملكة بعد جهود خارقة لتنمية المملكة في القطاعات كافة. لكنها اكتسبت منذ إعلان رؤية 2030 بُعداً مهماً، وهو إحداث أكبر قدر من تنمية رأس المال البشري، الذي يقوم عليه تطبيق المشاريع الكبرى التي تمثل البشارة لسعودية عصر جديد تحكمه التكنولوجيا، بتفرعاتها الحديثة من ذكاء اصطناعي، ومراكز بيانات، واستثمارات ذكية.

وتأتي الاستعدادات المتسارعة لموسم الحج القادم في سياق التزام المملكة العربية السعودية برعاية المقدسات الإسلامية، وتطوير المشاعر المقدسة ليكون بمستطاع المسلمين من مختلف أرجاء المعمورة أداء حج آمن، وميسور، خالٍ من الأوبئة، والحوادث المؤسفة. وهو ما أَهَّل المملكة لنيل أكبر تقريظ وثناء على الخبرات التراكمية التي اكتسبتها في فن إدارة أكبر حشد بشري في العالم، في رقعة محددة، ومواقيت معلومة. وهو من دون شك جهد سيكون نصيبه النجاح بمشيئة الله، وبفضل طموحات القيادة السعودية الرشيدة، وإرادة الشعب السعودي.