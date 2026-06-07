سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 686 حالة ضبط للممنوعات في أسبوع، في إطار الجهود التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات.

وشملت الأصناف المضبوطة 82 صنفاً من المواد المخدرة؛ مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 323 من المواد المحظورة.

وشهدت المنافذ الجمركية إحباط 1484 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 22 صنفاً لمبالغ مالية، وصنفين من الأسلحة ومستلزماتها.

وأكدت (زاتكا) أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقاً لأمن المجتمع وحمايته بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة، داعية في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها عبر القنوات الرسمية، إذ تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.