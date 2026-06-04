أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين (37) قاضيًا بديوان المظالم.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية (3) قضاة إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وقاضٍ إلى درجة (قاضي استئناف)، وقاضيين إلى درجة (رئيس محكمة / أ)، و(4) قضاة إلى درجة (رئيس محكمة / ب)، و(7) قضاة إلى درجة (وكيل محكمة / أ)، و(4) قضاة إلى درجة (وكيل محكمة / ب)، و(9) قضاة إلى درجة (قاضي / أ)، و(4) قضاة إلى درجة (قاضي / ب)، بالإضافة إلى تعيين (3) قضاة على ذات الدرجة.

وقال: «إن القضاء الإداري يحظى برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين واهتمام وتوجيه ولي العهد -حفظهما الله-، وهو ما يؤكده هذا الأمر الملكي الكريم بدعم ديوان المظالم؛ بما يعزز كفاءة العمل القضائي، ويدعم دوائره القضائية بالكفاءات المؤهلة، ويرفع جاهزية المنظومة لمواصلة مسيرة القضاء الإداري الرائدة».