كشف سفير جمهورية سريلانكا لدى السعودية أمير أجود عمر، أن قرار حكومة بلاده إعفاء المواطنين السعوديين من رسوم التأشيرة السياحية عبر نظام تصريح السفر الإلكتروني، يعكس حرص سريلانكا على تعزيز حضورها وجهةً مفضلة للسائح السعودي، وتقديم تجربة سفر أكثر سهولة ومرونة للراغبين في زيارتها.

وقال، في تصريح لـ«عكاظ»: إن إطلاق خدمة تصريح السفر الإلكتروني المجاني للسعوديين يمثل مبادرة ودية من سريلانكا تجاه المملكة وشعبها، ويأتي في سياق الاهتمام المتزايد بتطوير حركة السياحة بين البلدين، مشيراً إلى أن الخطوة ستسهم في تشجيع المزيد من السعوديين على زيارة سريلانكا، والاستمتاع بما تزخر به من طبيعة وثقافات مختلفة.وأضاف أمير أجود، أن تسهيل إجراءات السفر يعد عاملاً مهماً في دعم تدفق السياح السعوديين إلى سريلانكا، خصوصاً أن المملكة تمثّل سوقاً سياحية مهمة، وتحظى باهتمام متنامٍ من الجهات السياحية السريلانكية، مبيناً أن توفير التأشيرة السياحية مجاناً ولمدة 30 يوماً سيجعل قرار السفر أكثر سهولة، ويدعم خطط سريلانكا في استقبال مزيد من الزوار من منطقة الخليج.

الزيارات قصيرة المدى

وكانت سفارة جمهورية سريلانكا في الرياض قد أعلنت أن حكومتها قررت إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من رسوم التأشيرة السياحية الخاصة بنظام تصريح السفر الإلكتروني اعتباراً من 25 مايو 2026م.

وبموجب القرار، يحق لجميع المواطنين السعوديين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية مجانية لمدة 30 يوماً، للزيارات قصيرة المدى لأغراض السياحة، على أن يتم الحصول على تصريح السفر الإلكتروني مجاناً قبل الوصول إلى سريلانكا، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، وأوضحت السفارة، أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود حكومة سريلانكا لتسهيل وصول السياح السعوديين، وتحسين تجربة السفر منذ مرحلة التخطيط للرحلة، بما يعزز جاذبية سريلانكا وجهةً سياحيةً قريبةً ومناسبةً ومتنوعة. ويأتي قرار الإعفاء من رسوم التأشيرة السياحية في وقت تشهد فيه العلاقات السعودية السريلانكية تطوراً متنامياً في عدد من المجالات، من بينها السياحة، والعمل، والاستثمار، والتبادل الثقافي. كما يعكس القرار رغبة مشتركة في تعزيز التواصل بين الشعبين الصديقين، وفتح مسارات أوسع للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية سريلانكا.