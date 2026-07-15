عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله عامر السواحة، سلسلة اجتماعات مع قيادات شركات تقنية ومستثمرين في جمهورية كوريا؛ لبحث توسيع الشراكات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز مكانة المملكة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.

وشملت اللقاءات جلسة حوارية مع الجمعية الكورية لصناعة الذكاء الاصطناعي والبرمجيات (KOSA)، واجتماعات مع قيادات Samsung Electronics، ومجموعة SK Group، إضافة إلى لقاء نخبة من المستثمرين وقادة شركات التقنية، إذ ناقش الجانبان فرص الاستثمار المشترك، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتنمية القدرات الوطنية، وبناء شراكات نوعية في التقنيات المستقبلية بين المملكة وجمهورية كوريا.