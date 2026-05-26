كشف المتحدث الإعلامي لجوازات منطقة مكة المكرمة الرائد عبدالرحمن القثامي أنَّ المديرية العامة للجوازات، تواصل أعمالها للنظر في القضايا الواردة إلى اللجان الموسمية في مداخل العاصمة المقدسة، وإصدار العقوبات والقرارات الإدارية، بحق الناقلين لأشخاص غير مصرَّح لهم بالحج.

وأشار إلى أن اللجان الإدارية الموسمية بمداخل العاصمة المقدسة بالتنعيم والشميسي، تعمل خلال موسم الحج على مدار الساعة لإصدار العقوبات المترتبة على ناقلي الأشخاص الذين لا يحملون تصاريح الحج. وأوضح أن العقوبات تتضمن السجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، بالإضافة إلى التشهير والمطالبة قضائيّاً بمصادرة وسيلة النقل، وإذا كان الناقل المخالف وافداً يتم إبعاده عن المملكة مع منعه من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

وشدد الرائد القثامي على أن كافة اللجان الإدارية تقف بالمرصاد لكل من يحاول أنْ يخالف سواء في مركز التنعيم، ومركز الشميسي، ومركز الكر، ومركز البهيتة، وتعمل على مدار الساعة للتحقيق مع كل مخالف وإصدار القرار والعقوبة في حينها.

وأكد المتحدث ضرورة التقيد بتعليمات وأنظمة الحج، ووزارة الداخلية، منبهاً على إيقاع كافة العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحق جميع مَن يخالف التعليمات المنظمة لموسم الحج.