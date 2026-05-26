انتشرت قوات المجاهدين على الجبال والأودية والطرق الترابية ذات التضاريس الصعبة المحيطة بمكة المكرمة لتأمين المنافذ البرية المؤدية إلى مكة المكرمة والطوق الأمني بمشعر عرفات مع قوات أمن الحج. وتعدُّ الإدارة العامة للمجاهدين ركناً أساسيّاً في منظومة أمن الحج، وتركز مهماتها على تأمين الطرق الفرعية والوعرة، وضبط المخالفين، ومنع الدخول غير النظامي للعاصمة المقدسة. وتستهدف قوات المجاهدين منع دخول المتسللين إلى مكة المكرمة، وسط جاهزية تامة للتعامل المباشر مع المخالفين في أي وقت ‏وتحت أي ظروف في كافة التضاريس.

وتنفّذ قوات المجاهدين طوقاً خارجيّاً على امتداد محيط العاصمة المقدسة، وانتشاراً أمنياً طوال فترة الحج، وتنشئ نقاطاً أمنيةً؛ لمنع تسلل الحجاج غير النظاميين عبر الأودية والمنافذ الترابية والطرق غير الرسمية، وإغلاق ومنع التسلل من الجهة الشرقية لمشعر عرفات، وحماية ما خصص لها من مواقع حيوية، إضافة إلى قوة احتياطية للطوارئ والمساندة عند الحاجة؛ لتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات، وتنفيذ الخطط التي تضعها قيادة أمن الحج في هذا العام، إذ تشارك الإدارة العامة للمجاهدين بقوة متكاملة تم توزيعها على مواقع عدة مختلفة.