شارك ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في اتصال جماعي جرى أمس (السبت) مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وبمشاركة عدد من قادة دول الخليج والمنطقة.

وضم الاتصال كلاً من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وملك الأردن عبدالله الثاني ابن الحسين، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إضافة إلى قائد قوات الدفاع ورئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.

وشهد الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة، إلى جانب الإشادة بحرص الرئيس ترمب على التشاور والتنسيق مع قادة المنطقة، والتأكيد على أهمية الجهود الدبلوماسية المبذولة لاحتواء التصعيد وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

كما جرى التنويه بجهود الوساطة التي تقودها باكستان، والدور الذي تقوم به دولة قطر لدعم مساعي التوصل إلى اتفاق يسهم في تهدئة الأوضاع بالمنطقة.