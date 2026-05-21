شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» في اجتماع الخبراء والمشاورات المفتوحة للمنطقة العربية حول الحوار العالمي المعني بحوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي نظّمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة. ومثّلت «سدايا» في الاجتماع الدكتورة فاتن العنزي، التي استعرضت خلال جهود المملكة في بناء منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي تجمع بين الابتكار والحوكمة المسؤولة، بما يعزز الاستخدام الأخلاقي والموثوق للتقنيات الحديثة، ويواكب التحوّلات المتسارعة في هذا المجال على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية.

وأكدت أن رؤية المملكة لحوكمة الذكاء الاصطناعي تنطلق من مبادئ الثقة والشمولية والتعاون الدولي، مع التركيز على أن تبقى التقنيات الذكية متمحورة حول الإنسان وتسهم في خدمة المجتمعات بصورة مسؤولة ومستدامة. وأشارت إلى ما أطلقته المملكة من مبادئ وأطر تنظيمية وتشريعية، من أبرزها مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ونظام حماية البيانات الشخصية، ومبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإرشادات التعامل مع التزييف العميق.

كما استعرضت الجهود الوطنية في تعزيز الحوكمة المؤسسية للبيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء أكثر من 300 مكتب لإدارة البيانات في الجهات الحكومية، وتعيين أكثر من 170 ممثلًا للذكاء الاصطناعي لدعم تبني الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتقنيات الذكية، إلى جانب إبراز حضور المملكة المتنامي في المنصات الدولية المعنية بحوكمة الذكاء الاصطناعي. وسلطت «سدايا» الضوء على الإنجازات الدولية التي حققتها المملكة مؤخرًا.