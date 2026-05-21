عقد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله محمد إبراهيم آل الشيخ، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشعب المالديفي عبدالرحيم عبدالله في مقر البرلمان بالعاصمة ماليه، ضمن زيارته الرسمية لجمهورية المالديف. ورحّب رئيس البرلمان المالديفي، بوفد مجلس الشورى، مشيدًا بالدور الريادي للمملكة إقليميًا ودوليًا، وبجهودها في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية الحجاج والمعتمرين.

وأكد رئيس مجلس الشورى عمق الروابط الأخوية بين المملكة والمالديف، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية وتطوير التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وشهدت الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين المجلسين، وسبل تعزيز التنسيق في المحافل البرلمانية الدولية بما يحقق المصالح المشتركة.