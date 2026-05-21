ساهم مشروع تطوير وتلطيف الساحات المحيطة بمسجد نمرة في تحسين البيئة المحيطة عبر عناصر تظليل وتشجير ومراوح رذاذ متطورة على مساحة تتجاوز 85 ألف متر مربع، وأثمر ذلك عن خفض تأثير الحرارة المباشرة، وتوفير أجواء أكثر راحة خلال تنقل الحجاج وأدائهم المناسك. وشمل المشروع تهيئة الساحات والاستراحات المحيطة بالمسجد، ورفع جاهزيتها لاستقبال أعداد كبيرة من الحجاج، بما يدعم انسيابية الحركة ويعزز الاستفادة من المساحات المخصصة للجلوس والانتظار خلال أوقات الذروة.

وتضمنت أعمال التطوير زراعة أكثر من 2,000 شجرة، إلى جانب تنفيذ 320 مظلة و350 مروحة رذاذ لتلطيف الأجواء وخفض درجات الحرارة، إضافة إلى أكثر من 150 مشربية مياه لخدمة ضيوف الرحمن في محيط المسجد، علاوة على تنفيذ أرضيات مطاطية ومسارات مخصصة للطوارئ وتنظيم الحشود، بما يسهم في تعزيز السلامة وسهولة الحركة داخل المنطقة.

كما تضمنت الأعمال تظليل الساحة الشرقية لمسجد نمرة، ضمن منظومة تطويرية تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وخلق بيئة أكثر راحة واستدامة في مشعر عرفات، عبر مشاريع نوعية مستدامة تثري تجربة ضيوف الرحمن.