تُمثّل معسكرات الكشافة السعودية في مكة والمدينة والمشاعر نموذجاً للعمل التطوعي المنظم لخدمة الحجاج بمشاركة 5,282 من الفتية والشباب والقادة موزعين على 20 معسكراً. وتعود بدايات المعسكرات إلى أواخر السبعينات الهجرية قبل انطلاقتها الرسمية 1382هـ بمشاركة 150 كشافاً، لتتطور لاحقاً إلى واحدة من أكبر المبادرات الموسمية لخدمة الحجاج.

وتعمل المعسكرات بالتعاون مع جهات حكومية عدة مثل وزارة الحج والعمرة، وزارة الصحة، الأمن العام، وزارة التجارة، وأمانة العاصمة المقدسة، إضافة إلى مشروع الهدي والأضاحي، بما يعزز جودة الخدمات الميدانية والتنظيمية.

وتشارك قطاعات كشفية من التعليم، والتدريب التقني، والموارد البشرية، والهيئة الملكية، ووزارة الرياضة، في إطار وطني يهدف لغرس ثقافة التطوع والعمل الجماعي. ويخضع المشاركون لتدريب متخصص يشمل الإسعافات الأولية، والإنقاذ، وإدارة الحشود، والتعامل مع الحجاج بلغاتهم المختلفة.

وتسهم هذه المعسكرات في تعزيز قيم الإخلاص والانتماء، وتنمية مهارات الشباب القيادية، وإبراز الصورة المشرفة للكشاف السعودي.