استضافت جامعة نيويورك الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، لإلقاء محاضرة أعقبها حوار موسّع مع نخبة من أكاديميّي الجامعة والمدعوين.

وتناول اللقاء عدداً من المحاور المرتبطة بتنامي دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز خطاب الكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع تسليط الضوء على مسؤولية مؤسسات المجتمع في مواجهته، لاسيما الدور الديني في تحليل أسبابه وتقديم المعالجات المناسبة. واستعرض العيسى نماذج من تلك الأسباب، إلى جانب مقترحات عملية للعلاج، مستنداً إلى دراسات واستطلاعات شاملة.

كما ناقشت المحاضرة أبرز التحديات والفرص والتجارب ذات الصلة بالموضوع، متطرقةً إلى قضايا توليد المحتوى تلقائياً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما قد ينتج عنه من نصوص أو صور أو مقاطع مرئية تحمل مضامين تمييزية أو تحريضية. وتناول العيسى، كذلك آليات الاستهداف الخوارزمي المبني على تحليل سلوك المستخدمين واهتماماتهم، وما يترتب عليه من توجيه محتوى مثير للانقسام إلى فئات محددة بهدف رفع معدلات التفاعل.

وتطرقت المحاضرة أيضاً إلى ظاهرة التضخيم الرقمي للمحتوى عبر الحسابات الآلية والمنسقة (Bots & Coordinated Networks)، ودورها في توسيع انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، إضافة إلى مخاطر التلاعب بالمحتوى السمعي والبصري باستخدام تقنيات «التزييف العميق» (Deepfake)، وما قد تسببه من تشويه للأفراد أو الجماعات وإثارة العداء ضدهم. كما تناولت تأثير خوارزميات التوصية في تعزيز المحتوى المتطرف أو الاستفزازي نتيجة ارتفاع معدلات التفاعل معه.

وفي تعليقه، أكد العيسى، أن «توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز خطاب الكراهية يفرض تحليلاً قانونياً دقيقاً يقوم على تحقيق التوازن بين ضمان حرية التعبير ضمن نطاقها المشروع، وحماية المجتمع من المحتوى التحريضي، مع تحديد المسؤولية القانونية للفاعلين الرقميين والمنصات التقنية».