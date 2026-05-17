دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع مناطق المملكة إلى تحرّي رؤية هلال ذي الحجة مساء اليوم الأحد، الموافق 30 من ذي القعدة حسب تقويم أم القرى، و29 من الشهر نفسه وفق قرار المحكمة العليا، الموافق 17 مايو 2026م.

وأوضحت المحكمة العليا، في بيانها، أن قرارها رقم (206/هـ) الصادر بتاريخ 29/10/1447هـ نصّ على أن السبت 1/11/1447هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 18/4/2026م هو المتمّم لشوال لعام 1447هـ، وأن الأحد 2/11/1447هـ الموافق 19/4/2026م هو غرة ذي القعدة.

وبناءً على ذلك، دعت المحكمة العليا كل من يتمكن من رؤية الهلال بالعين المجرّدة أو بواسطة المناظير إلى إبلاغ أقرب محكمة وتسجيل شهادته، أو التواصل مع أقرب مركز رسمي لتسهيل إجراءات الإبلاغ.

كما حثّت المحكمة العليا أصحاب القدرة على الترائي على المشاركة في لجان الترائي المعتمدة في مختلف المناطق، احتساباً للأجر، وتحقيقاً لمبدأ التعاون على البر والتقوى، وخدمةً لعموم المسلمين.