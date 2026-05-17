أوصى المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح فوزان الفوزان، عموم المسلمين بالاجتهاد في الأعمال الصالحة خلال أيام العشر من ذي الحجة، لما فيها من فضل عظيم ومضاعفة للأجر.

وأوضح، في كلمة توجيهية بمناسبة دخول العشر، أن الأحاديث النبوية دلت على أن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من العمل في غيرها، مستشهدًا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام»، مبينًا أن المسلم ينبغي له الإكثار من الطاعات مع الحرص على أداء الفرائض واجتناب المعاصي، فهذه الأيام موسم عظيم امتنّ الله به على عباده، وقد قال تعالى: ﴿ويذكروا اسم الله في أيام معلومات﴾، والمقصود بها أيام العشر عند جمهور العلماء.

وأشار إلى أهمية التزوّد بالنوافل من صلاة وصدقة وصيام، ولا سيما الإكثار من ذكر الله تعالى، امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير». كما حثّ على صيام يوم عرفة لغير الحاج، لما ورد في فضل صيامه من تكفير ذنوب السنة الماضية والباقية.

وأضاف، أن من أراد أن يضحي فعليه الإمساك عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته منذ رؤية هلال ذي الحجة حتى يذبح أضحيته، مستشهدًا بحديث أم سلمة رضي الله عنها: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشرته شيئًا». وأكد فضل الأضحية، إذ ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين.

وفي ختام كلمته، سأل المفتي الله تعالى أن يوفق الجميع لطاعته ومرضاته، وأن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وجميع المسلمين.