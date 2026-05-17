أعلنت وزارة الداخلية، ضبط 1,500 شخص أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة خلال الفترة من 20 إلى 26 من ذي القعدة 1447هـ، وشكّل اليمنيون 38% من المضبوطين، والإثيوبيون 60%، إضافة إلى جنسيات أخرى بنسبة 2%.

وأوضحت الوزارة، أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة أسفرت عن ضبط 9,576 مخالفاً، منهم 4,865 مخالفاً لنظام الإقامة، و3,319 لنظام أمن الحدود، و1,392 لنظام العمل. كما تم ضبط 58 شخصاً لمحاولتهم مغادرة المملكة بطريقة غير نظامية، إضافة إلى 12 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم.

وبيّنت الوزارة، أن إجمالي المخالفين الخاضعين حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 26,632 وافداً، منهم 25,059 رجلاً و1,573 امرأة، وجرى إحالة 17,766 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية لاستكمال وثائق السفر، وإحالة 2,311 مخالفاً لإتمام حجوزاتهم، فيما تم ترحيل 11,226 مخالفاً. وأكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو نقلهم أو إيواءهم أو تقديم أي مساعدة لهم يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال، مع مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدم في الإيواء، إضافة إلى التشهير به، مشددة على أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، داعية إلى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة.