وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة «طريق مكة» القادمين من جمهورية المالديف عبر مطار فيلانا الدولي، وذلك ضمن التسهيلات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن قبل وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

وتهدف مبادرة «طريق مكة» إلى تقديم خدمات متكاملة وعالية الجودة لحجاج الدول المستفيدة، من خلال إنهاء إجراءات سفرهم في بلدانهم بكل يسر، بدءاً من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونياً، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة. وعند وصولهم، ينتقل الحجاج مباشرة إلى الحافلات المخصصة لنقلهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بينما تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إلى مواقع سكنهم.