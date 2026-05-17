أكدت مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان عبدالرحيم الأحمدي، أن المملكة عززتْ مكانة المرأة بما شهدته من تحولات تشريعية ومؤسسية نوعية، ما وسّع نطاق مشاركتها، وفتح أمامها آفاقاً أرحب للإسهام الفاعل في مختلف المجالات التنموية، وانعكس ذلك على تصنيف المملكة ضمن الدول الأكثر تقدمّاً وإصلاحاً في مؤشرات تمكين المرأة، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتأصيل الأطر القانونية الداعمة لها.

ولفتت الأحمدي، خلال مشاركتها وفد المجلس في المنتدى الآسيوي الثانيللمرأة، إلى أنّ المرأة السعودية باتت تحقق حضوراً متنامياً في مختلف القطاعات، إذ تجاوزت نسبة مشاركتها في القطاع التقني المؤشرات العالمية، فضلاً عن بروزها في مجالات العلوم والثقافة والرياضة. وبلغت المرأة السعودية الفضاء، رائدةً وعالمةً وباحثةً، ما يعكس نجاح برامج التأهيل والتمكين التي تبنّتها المملكة خلال الأعوام الماضية.

وثمّنت التحولات النوعية التي حققتها المملكة في مختلف المجالات بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبدعمٍ ومتابعةٍ من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ ما جعل تمكين المرأة أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030 الأساسية، وفق إصلاحات واسعة.

وأوضحت أن رؤية المملكة 2030 أولت اهتماماً بالغاً بالتشريعات؛ بوصفها أساساً لترسيخ الحقوق وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص؛ ومنها: انضمام المرأة إلى عضوية مجلس الشورى عام 2013م، وعدّتها خطوة تاريخية جاءت بأمر ملكي نصّ على تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20% من أعضاء المجلس، في تجسيد واضح لتوجه المملكة نحو توسيع المشاركة الوطنية وتعزيز حضور المرأة في العمل التشريعي وصناعة القرار.

وأشارت إلى أنّ المرأة السعودية غدت شريكاً فاعلاً في التنمية الوطنية الشاملة عقب انتقالها من مرحلة التمكين إلى الريادة والتأثير، في ظل ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ودعم دور المرأة في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

وأعربت مساعد رئيس مجلس الشورى عن تطلعها إلى أنْ تُسهم مداولات المنتدى في تعزيز التعاون بين الدول المشاركة، والخروج بمبادرات عملية تدعم استقرار المجتمعات وتحقق مزيداً من الازدهار والتنمية لشعوبها. وجددت تأكيد حرص المملكة على تعزيز الحوار والتعاون الدولي في القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ كون العالم، لا سيما قارة آسيا، يواجه تحديات وأزمات متسارعة تؤثر بشكل كبير على المرأة، ما يستوجب تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات لدعم تمكينها؛ باعتباره ركيزةً أساسية لازدهار المجتمعات واستقرارها. مثمّنةً ما حظي به الوفد من حسن استقبال وكرم ضيافة يعكسان عمق العلاقات بين البلدين.

ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في المنتدى الثاني للمرأة برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى أعضاء مجلس الشورى الدكتورة لطيفة محمد العبدالكريم، والدكتورة غادة طلعت الهذلي.