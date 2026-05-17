حين تغيب الرؤية عن الأعين، تبقى دلائل العناية أعمق أثراً من أن تُرى. بهذه الكلمات عبّر عدد من المكفوفين المستفيدين من مبادرة «طريق مكة» في مطار الرباط – سلا الدولي بالمملكة المغربية عن مشاعرهم، وما لمسوه من خدمات تنظيمية وإنسانية متكاملة رافقتهم منذ لحظة وصولهم إلى الصالة المخصصة للمبادرة؛ استعداداً لمغادرتهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج بكل يُسر وطمأنينة.

وأعرب الحجاج عن بالغ شكرهم وامتنانهم لقيادة المملكة العربية السعودية على ما يحظون به من اهتمام ورعاية، مثمّنين حفاوة الاستقبال وسهولة الإجراءات والتنظيم الدقيق الذي رافق رحلتهم منذ دخولهم صالة المبادرة في المطار.

وأكدوا أن ما وجدوه من ترحيب وتعامل إنساني من فرق العمل السعودية أسهم في تيسير رحلتهم ومنحهم شعوراً بالراحة والاهتمام، مشيدين بالخدمات النوعية التي تقدمها مبادرة «طريق مكة» للحجاج، خصوصاً ذوي الإعاقة البصرية.